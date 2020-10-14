Başkan Zeybek: "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir" - Son Dakika

Başkan Zeybek: "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir"

14.10.2020 14:18
Başkan Zeybek:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kalplerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydederek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz hem aziz milletimizin hem devletimizin göz bebeğidir" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kalplerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydederek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz hem aziz milletimizin hem devletimizin göz bebeğidir" dedi.

Başkan Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve beraberindekileri makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, konuklarıyla yakından ilgilendi. Şehit ailelerimiz ve gazilerin her daim yanında olduğunu ifade eden Başkan Zeybek, belediyenin kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Şehit yakınlarının ve gazilerin hem aziz milletin hem de devletin göz bebeği olduğunu kaydeden Başkan Zeybek, "Sizler bizim için çok özel ve çok değerlisiniz. Kalbimiz her zaman siz değerli şehit yakınları, gazilerimiz ile beraber. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hizmetinde. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu aziz millet tarih boyunca birliğini, beraberliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak için hem ülke içerisinde hem de ülke dışında zalimlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Atılan kararlı adımlarla terör belasından da etrafımızdaki ve özellikle içimizdeki hainlerden de rabbim devletimizi korusun. Şehit olan tüm vatan evlatlarımıza minnettarız" dedi.

"Bizler vatanımız için canımızı seve seve veririz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilerin her daim devletin yanında olduğunu ifade eden Genel Başkan Işık ise "Bizler devlet ve milletle bir arada yürüyen vatanı ve bayrağı için canlarını vefa eden ve bu konuda kamu görevlilerine de sonuna kadar destek olan, olması gereken bir kurumuz. Duruşumuz da bu şekilde. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin de desteği ile şehit ailelerimize ve gazilerimize elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Zeybek: Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir
Başkan Zeybek: Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir

Mehmet Zeybek, Afyon, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zeybek: 'Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir' - Son Dakika

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