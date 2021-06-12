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"Başkan Zeydan Karalar, "Bunu Yapanlar İnsan Değil, Şiddetle Kınıyorum." - Son Dakika

"Başkan Zeydan Karalar, "Bunu Yapanlar İnsan Değil, Şiddetle Kınıyorum."

12.06.2021 05:22

Başkan Zeydan Karalar, tahrip edilen şehit kabristanında şehitlerin babasıyla birlikte dua okudu.

Başkan Zeydan Karalar, tahrip edilen şehit kabristanında şehitlerin babasıyla birlikte dua okudu.

"Başkan Zeydan Karalar, "Bunu yapanlar insan değil, şiddetle kınıyorum. "

Şehitlikler onarıldı, mezarlıklardaki tahribat gideriliyor ama kalplerdeki kırıklar acımaya devam ediyor.

Başkan Zeydan Karalar, mezar taşları tahrip edilen ve şehit kabristanlarının da bulunduğu mezarlığın belediyeye devri için işlem başlattı.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'ndaki 79 mezarlıkla birlikte tahrip edilen Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin kabirleri onarıldı. Zarar verilen diğer mezarlıkların onarımı da büyük oranda tamamlandı. Başkan Zeydan Karalar, mezarlığın belediyeye devri için işlem başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde şehit kabirlerinin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda, şehitlerin babası Ali Oruç'la bir araya gelen ve şehitler için dua okuyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, saldırganlara tepki gösterdi.

Başkan Zeydan Karalar, "Bunu yapan insan değil. Şehide dokunulur mu? Bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyorum. Buralar mahallelerin özel mezarlıkları. Daha önce bu tür mezarlıkların belediyeye devredilmesiyle ilgili ciddi uğraşlarım oldu. Bir prosedür bulunamadı. Bu saldırının ardından uğraşlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarıma bu konuda talimat verdim. Şehitlerimize ait kabirlerin kısa sürede eski hallerine getirilmesini sağladık. Tahrip edilen diğer mezarlıkların da onarımını hızla yapıyoruz. Şehitlerimizin kabirlerinin bulunduğu bu mezarlığa kamera taktıracağız" dedi.

NASIL ELLERİ VARDI?

Şehitlerin babası Ali Oruç da, "Nasıl elleri vardı da şehitlerimizin kabir taşlarını kırdılar? Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyoruz ve elinden geleni yaptığını biliyoruz. Kendi adıma da şehitlerim adına da Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, şehitlikteki diğer mezarların onarımını da yakından takip etti.

Ali Hocalı Mahallesi, Zeydan Karalar, Şehit, dua, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Başkan Zeydan Karalar, 'Bunu Yapanlar İnsan Değil, Şiddetle Kınıyorum.' - Son Dakika


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