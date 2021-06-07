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Başkan Zeydan Karalar Çiftçinin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Başkan Zeydan Karalar Çiftçinin Sorunlarını Dinledi

07.06.2021 17:23
Başkan Zeydan Karalar Çiftçinin Sorunlarını Dinledi, System.String[]

Başkan Zeydan Karalar çiftçinin sorunlarını dinlediZeydan Karalar, "Tarım çok ihtimam gösterilmesi gereken bir kesim. "Ziraat Odaları Başkanlarıyla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hem sorunları dinledi, hem de tarıma bakış açılarını ve yapılması gerekenleri anlattı.

Başkan Zeydan Karalar çiftçinin sorunlarını dinledi

Zeydan Karalar, "Tarım çok ihtimam gösterilmesi gereken bir kesim. "

Ziraat Odaları Başkanlarıyla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hem sorunları dinledi, hem de tarıma bakış açılarını ve yapılması gerekenleri anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yüreğir Ziraat Odası'nda yapılan toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar, Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent genelinde faaliyet gösteren ziraat odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Çukurova tarımı ve çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Zeydan Karalar, üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ve olanaklar ölçüsünde daima destek verdiklerini söyledi.

Adana'nın ülkedeki tarım gücüne dikkat çeken Başkan Karalar, Çukurova'nın dünyadaki en verimli 3 ovadan biri olduğunu söyledi. Böylesine verimli topraklar nedeniyle Çukurova'nın ve Adana'nın ülkede tarımın başkenti olduğunu belirtti.

16 HAZİRAN'DA TARIM ÇALIŞTAYI VAR

Başkan Zeydan Karalar, "16 Haziran'da CHP'nin Adana'da tarımda istihdamla ilgili bir çalıştayı olacak. Sizleri de ediyorlar zaten. Katılımlarınızı evvela ben istirham ediyorum. Gerçekten her kesimin tarımla çok yakından ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü tarım ülkemiz ve dünya için, geleceğimiz için hayati önem taşıyor. O yüzden tarımın sorunlarıyla daha fazla ilgilenilmesi gerekiyor. Dünya'nın en verimli 3 ovasından biri Çukurova'da ve onun da büyük kısmı Adana'da. Adana'yı bu özelliğiyle dünya tarımının başkenti olarak da görebiliriz. Bu gerçekten Allah'ın bir lütfu. Adana sadece tarım gücüyle değil, tarih, turizm, kültür-sanat, deniz, nehir ve göller, endemik bitki, insan yapısı ve daha bir çok açıdan çok özel bir kent. Adanalı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Delikanlı, yiğit insanlarımız var ama ne yazık ki ülkemizde istediğimiz noktada değiliz. Adanalı olup, Adana da doğup büyüyüp çiftçilikle biraz teması olmayan insan yoktur ve şunu söyleyeyim; en çok ihtimam gösterilmesi gereken kesim de aslında sizsiniz" dedi.

HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde çiftçinin ürününü alıp halka dağıttıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Karpuz, soğan, portakal alıp dağıttık. Biz dağıttıktan sonra, dağıttığımız ürünlerin üreticiden alış fiyatları artmaya başladı. Demek ki biraz etkisi oldu. Şimdi de karpuz üreticileri çok mağdur durumda. Önümüzdeki hafta bir meclisimiz var. Üreticiden karpuz alımı isteğimizi meclise sunacağız. Elbette çok büyük miktarlarda alım yapamayız ama üreticimize biraz da olsa destek çıkmış oluruz böylece. Bizim tarafımız üreticiden, çiftçiden yana. Belediye olarak ekonomimizi düzelttikçe çiftçiye daha çok destek vereceğiz. Pandemi döneminde 30 dönümün altında tarlası olan çiftçilere küçük de olsa

destek verdik. Bunları devam ettireceğiz" diye konuştu.

ZEYDAN KARALAR HER ZAMAN YANIMIZDA

Ziraat odalarının çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Doğan ise Yüreğir Ziraat Odası'nın 22 binin üzerinde üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük tarımsal örgütlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu ve her zaman destek gördüklerini kaydederek şunları dile getirdi;

"Bizim tek bir hedefimiz var o da bölgemize ve temsil ettiğimiz üyelere hizmet vermek. Bu doğrultuda hem çiftçimize hem de bölgemizde yetiştirilen ürünlere sahip çıkıyoruz. "

TAKİBİNİ YAPACAĞIZ

Konuşmaların ardından soru cevap bölümünde oda başkanları, içerisinde bulundukları durumu ve sorunları Başkan Karalar'a anlattı. Karalar, "Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bize iletilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız, takibini de yapacağız" dedi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Zeydan Karalar Çiftçinin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika


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