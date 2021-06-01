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Başkan Zeydan Karalar, "Müzik Hiç Susmasın." - Son Dakika

Başkan Zeydan Karalar, "Müzik Hiç Susmasın."

01.06.2021 09:13
Başkan Zeydan Karalar,

Başkan Zeydan Karalar, "Müzik hiç susmasın.

Başkan Zeydan Karalar, "Müzik hiç susmasın. "

Büyükşehir müzisyenlerin derdine derman olmak için kolları sıvadı

Başkan Zeydan Karalar, zor günler yaşayan müzisyenlerin sorularını çözmek için çalışacaklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, salgın sürecinde mağdur olan müzisyenlerle buluştu, sorunlarını dinledi, kötü günlerden çıkış için olanaklar doğrultusunda destek verileceğini söyledi.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Adana Uluslararası Müzisyenler ve Ses Sanatçıları Derneği'nin üyeleriyle buluşan Adana Büyükşehir Başkan Zeydan Karalar, toplumun her kesiminin birlikte, tek vücut gibi hareket ederek kötü günlerden en az zararla çıkabileceğini belirtti.

HALKIMIZ İÇİN CANIMIZI DİŞİMİZE TAKIP ÇALIŞIYORUZ

Bir yıldır yaşanan salgın sürecinde toplumun dezavantajlı kesimlerine olanakları oranında destek olduklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Pandemiyi en hasarsız şekilde atlatmak için devletimizin olduğu gibi CHP'li belediyeler de çok çaba harcadı. Bu süreçte CHP'li belediyeler, toplumun her kesiminden olumlu tepki alan çok iş başardı. Biz de devletin bir parçasıyız ve halkımız adına her zaman canımızı dişimize takıp çalışırız" dedi.

DAHA ÇOK ÇALIŞARAK BÜTÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Devraldıkları olumsuz mali tabloya büyük şansızlıkların eklendiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Göreve geldiğimizde belediyenin borcunun hangi boyutta olduğunu herkes biliyor. Biz bu borcu nasıl azaltacağımıza dair çalışırken pandemi başladı, gelirlerimiz yarıya, giderlerimiz 2 katına çıktı. Hayatımın hiçbir döneminde görmediğim bir işsizliği yaşıyoruz ama biz daha çok çalışarak bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

SORUNLAR DAYANIŞMA İLE HALLOLACAK

Toplantıya katılan CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi da konuşmasında toplumu etkileyen büyük bir ekonomik sıkıntının var olduğunu belirterek, CHP iktidarında toplumun her kesiminin sorunları dayanışma içerisinde çözeceğini ifade etti.

Müzisyenler adına ise Dernek Başkanı Serdar Tatlıcı ve Veysel Başözdeş, evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini dile getirdiler.

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Zeydan Karalar, 'Müzik Hiç Susmasın.' - Son Dakika


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