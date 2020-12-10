Başkan Zeydan Karalar, Yerel Yönetimler Derneği Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni faaliyete geçen Yerel Yönetimler Derneği Adana İl Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Umut Tamer Topuz ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Başkan Karalar, kurul üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karalar, derneğin kuruluş amacı nedeniyle kendilerini hem ziyaret etmek hem de yerel yönetimler konusunda istişarelerde bulunmak istediklerini belirterek, "Bu dönemde belediyelerin ve belediye başkanlarının görevi oldukça zorlaştı. Koronavirüsle gelen yeni dönem yerel yönetimlerin iş yapmasını güçleştirdi. Ancak siyasi parti gözetmeksizin tüm belediyelerimiz virüsle mücadelede büyük bir görev üstlendi ve belediyelerin önemi salgın dönemi daha ortaya çıktı. Bu mücadelemizde bize destek veren Yerel Yönetimler Derneği'ne de bu vesileyle teşekkür ederim." diye konuştu.

Yerel Yönetimler Derneği Adana İl Başkanı Umut Tamer Topuz da ziyaretlerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.