Başkan Zihni Şahin: "Atakum, Sevgi ve Kardeşliğin Şehridir"

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin , "Nevruz hepimizin ortak değeri. Atakum'da da kardeşlik, sevgi, saygı ve birliği inşa edeceğiz" dedi.Nevruz'un, Türk milletinin yaşadığı tüm coğrafyaların 'bayramı' olduğunu söyleyen Zihni Şahin, " Nevruz Bayramı kardeşlik, dostluk, hoşgörü, barış, baharın canlanması, birlik ve beraberlik ile bir arada yaşamamız olarak tabir ettiğimiz önemli bir kültür değerimizdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.Daha mutlu, daha huzurlu AtakumBaşkan Şahin, mesajında ayrıca, "Atakum, kardeşlik, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik ile hoşgörü anlayışının hakim olduğu bir şehrimizdir. Biz bu anlayışa katkı yapacağız. Atakum'u daha ileriye taşıyarak insanlarımızın daha mutlu, daha huzurlu, daha sakin ve daha coşkulu yaşayacağı bir şehri olacağız. Seçim çalışmalarımızı da bu anlayış çerçevesinde yürütüyoruz. Tamamen Atakumumuza hizmet etmeye kitlendik. Tek derdimiz projelerimizi hayata geçirmek ve Atakum için sevgiyle birlikte yürümek, birlikte yönetmek ve birlikte başarmaktır. Bizim hedefimiz Atakum'u dünyanın tanıdığı, her ülkeden insanların geldiği bir şehir haline getirmektir. Bu Vizyon ile her insanımız ve her siyasi partimizden insanımızla kucaklaşıyoruz, bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.Kabadüzlülerden sevgi gösterisiÖte yandan, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Zihni Şahin, Kabadüz Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zihni Şahin, burada yaptığı konuşmada projelerini anlattı, destek istedi. Zihni Şahin, şunları söyledi:"Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Atakart'a, güvenlik çocuk parklarından güney kente, bisiklet dostu Atakum'dan uyumayan kütüphaneye, engelsiz Atakum'dan, kadın el sanatları satışlarına, küçük sanayi sitesinden Oyunland'a, akvaryumdan Atakum Deniz Feneri 'ne, koru ve parklardan millet bahçesine bir çok proje, Atakumluların hizmetinde olacak. Atakum için istihdam projelerimizle de geliyoruz. Meslek edindirme kurslarımızdan organize pazarlara, alışverişe uygun cadde ve sokaklara, festivallerden kültür sanat kurslarına, kırsal kalkınmadan, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine, alım garantili sözleşmeli ürün modelinden canlı hayvan pazarına kadar bir çok projemiz de istihdama büyük katkı sağlayacak."'Melek yüzlüler'den ziyaret Samsunspor Kulübü'nü de ziyaret ederek Başkan İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Zihni Şahin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla kulübü ziyaret eden 'melek yüzlüler'le bir araya geldi. Başkan Şahin kendisine atkı hediye eden down sendromlu çocuklara sarılarak sevgisini gösterdi. - SAMSUN