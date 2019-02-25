Son Dakika Haberleri: Başkan Zihni Şahin'den 'Kırsal Kalkınma' Vurgusu

Başkan Zihni Şahin'den 'Kırsal Kalkınma' Vurgusu

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, 'kırsal kalkınma'ya yönelik önemli çalışmalar içerisinde bulunacaklarını belirterek, "Özellikle kırsal kesimlerimizde halkımızı üretime teşvik edecek, onlara destek vereceğiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin'den 'Kırsal Kalkınma' Vurgusu, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, 'kırsal kalkınma'ya yönelik önemli çalışmalar içerisinde bulunacaklarını belirterek, "Özellikle kırsal kesimlerimizde halkımızı üretime teşvik edecek, onlara destek vereceğiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Kurugökçe ve Kayagüney Mahallelerinde düzenlenen halk buluşmalarına katıldı. Her 2 mahalle sakinlerinin de gösterdiği yoğun sevgi gösterileriyle moral bulan Zihni Şahin, Atakum için plan ve projelerini anlattı, vatandaşlardan destek istedi.

Atakum'un dokusuna özgü planlamalar

Kurugökçe ve Kayagüney Mahallelerinin Atakum'un adeta 'yaylaları' olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Atakum, kendine özgü coğrafyası, doğası ve dokusuyla Samsun'un diğer ilçelerinden çok farklı bir görünümde. İşte bu özelliklere ve dokuya özgü planlamalar ve projelerimiz var. Atakum'da başıboşluğa asla izin vermeyecek, kentimiz hak ettiği şekilde büyüyecek. Şehirler planlamalarla daha güzel konuma gelir. Beklentilere ne kadar cevap verilirse huzur o kadar artar. Bu anlayışla hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kırsal kalkınmanın yolu açılacak

Atakum'un, özellikle kırsal kesimlerinde tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Zihni Şahin, "Bugün siz sakinleriyle buluşma mutluluğu yaşadığımız Kurugökçe ve Kayagüney de tarımsal etkinliklerin devam ettiği mahallelerimiz. Kırsal kalkınma yönünde sizlerden gelen talepler var, bunları değerlendiriyoruz. Önemli olan sizin üretiminizi artırmanız, böylece kırsal kalkınmanın yolunu açmanızdır. Siz yeter ki üretin, biz daima yanınızda oluruz. Gayret eden, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:37 Kaynak: İHA

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