Başkan Zihni Şahin'den 'Sosyal Medya Mitingi'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin bir ilki daha gerçekleştirerek 'Sosyal Medya Mitingi'nde halkla buluştu.

Samsun'da, Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, seçim kampanyasını hız kesmeden sürdürüyor. Her platformda, "Atakum'u halkımızla birlikte yöneteceğiz" diyen Zihni Şahin, daha önce başlattığı İnteraktif Uygulama ve oluşturduğu "Atakum İçin Bir Fikrim Var Merkezi"nin ardından bu kez de sosyal medya mitingleriyle Atakumlularla buluşuyor. SMS ve internet yoluyla "Başkana sor" uygulamasını hayata geçiren Başkan Zihni Şahin, dün akşam da AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Sosyal Medya Mitingi'yle halkın karşısına çıktı.



Sosyal medyadan canlı yayın



AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte, Atakum Belediye Meclis Üyesi Adayı ve AK Parti Samsun Gençlik Kolları Teşkilatlandırma Başkanı Ali Can Mırık ile Gençlik Kolları Üyeleri tarafından düzenlenen sosyal medya mitingine katılan Zihni Şahin, halkın sorularını cevapladı. Üniversite öğrencisi Muhammet Koçhan'ın evinde gerçekleştirilen Sosyal Medya Mitingi, Başkanın Zihni Şahin'in resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.



Yoğun ilgi gösteren gençlere öneriler



Binlerce vatandaşın takip ettiği sosyal medya mitinginde Başkan Şahin, moderatör Mesut Keskin'in yöneltiği soruların yanı sıra takipçilerden gelen soruları da cevapladı, ortaya konulan düşünce ve öneriler ile ilgili görüş belirtti. Başkan Zihni Şahin, sık sık gençliğin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, hayatın gerçeklerini ıskalamadan kendilerini çok iyi yetiştirmelidirler. Çok okumaları, çok araştırmaları gerek. Gençlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi en iyi ve düzgün şekilde yerine getirmek zorunda. Kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı olmaları ancak böyle mümkün olur" dedi.



Kültür, sanat, bilim, gençlik şehri



Atakum'un kültür, sanat, eğitim, bilim gençlik ve turizm şehri potansiyelleri bulunduğunu belirten Şahin, "Tüm bu potansiyelleri harekete geçireceğiz. Atakum'da birlikte yönetim anlayışını her yönüyle hakim kılacak, bu güzel kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Sizlerin enerjisi ve fikirleri ile motive oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

