Son Dakika Haberleri: Başkan Zihni Şahin'den Üreten Kadınlara Söz

Başkan Zihni Şahin'den Üreten Kadınlara Söz

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kadınların el ürünlerini sergileyebilecekleri ve satışını yapabilecekleri bir sergi alanının sözünü verdi.

Başkan Zihni Şahin'den Üreten Kadınlara Söz, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kadınların el ürünlerini sergileyebilecekleri ve satışını yapabilecekleri bir sergi alanının sözünü verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kadınların el emeği ürünlerini sergilediği 'AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir' adlı sergiyi ziyaret etti.

Türk kadınlarına övgü

Başkan Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi Çok Sergi Salonunda düzenlenen sergiyi AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı ile birlikte gezdi. Sergide yer alan eserlere övgüler yağdıran Başkan Zihni Şahin, "Üretken, çalışkan ve cefakar Türk kadını, imkan verildiğinde her türlü başarıla ulaşmakta zorluk çekmiyor. Bugün bunu burada bir kere daha gördüm. Birbirinden değerli el emeklerini gördükçe kadınlara olan inancımız ve güvenimiz bir kat daha arttı" dedi.

Serginin, 'yerli ve milli üretim' temalı olmasının ayrıca önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Şahin, "Yerli ve milli üretimin önemi her geçen gün daha da çok anlaşılmakta, halkımız bu yönde atılan adımları desteklemekte ve bu çabaya ortak olmaktadır. İlimizde AK Partili kadınlar da, bu sergiye verdikleri isimle hükümetimizin ve sayın cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ekonomik mücadeleye olan inançlarını göstermişlerdir" diye konuştu.

Kadınlar için sergi alanı

Başkan Zihni Şahin ayrıca, Samsun'da kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri, satışını gerçekleştirebilecekleri, böylece ekonomik anlamda da kazanım sağlayabilecekleri bir sergi alanının yapılması konusunda kadınlara söz verdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise, "Sayın Başkanımıza bugün buraya gelerek bizlere moral ve destek verdiği için ve ayrıca sergi alanı yapılması konusundaki sözüyle de bizleri ayrıca mutlu ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Samsun, Zihni Şahin, Güncel
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