Son Dakika Haberleri: Başkan Zihni Şahin: "Kalkınmanın Adresi Samsun"

Başkan Zihni Şahin: "Kalkınmanın Adresi Samsun"

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun ve komşu illeri topyekun kalkındıracak bölgesel kalkınma modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Zihni Şahin:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun ve komşu illeri topyekun kalkındıracak bölgesel kalkınma modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tokat'ta yapılan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Aralık Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı.

Toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şahin, "Samsun ve komşu illerimizin topyekun kalkınmasına yol açacak projelere ihtiyaç var. Genel merkezi Samsunumuzda bulunan OKA, çok önemli bir misyonu üstlenmiş ve faaliyetlerini bu doğrultuda devam ettiren çok önemli bir kurumumuz. Özellikle Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, her yönüyle dikkate değer. Başta Samsunumuz olmak üzere Amasya, Tokat ve Çorum illerini de içine alan proje, nispeten kalkınmışlıkta biraz da olsa geri kalmış bu bölgenin topyekun gelişmesi ve kalkınması için hayati önem taşımakta. Proje ile bölgede topyekun bir kalkınma hedeflenmektedir. Samsun, barındırdığı tarihi, turistik, tarımsal, ekonomik varlıklarıyla, stratejik konumuyla bölgenin en önemli ilidir. Komşu illerimiz de bunun farkındadır. Bu nedenle, bölgemiz illeriyle birlikte topyekun bir kalkınmaya öncülük edecek olan il de Samsun'dur. Samsun ve komşularının, özellikle ekonomik anlamda kalkınmasına yol açacak başka projeler için de hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Zihni Şahin, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:49:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zihni Şahin: "Kalkınmanın Adresi Samsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]