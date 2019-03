Başkan Zihni Şahin: "Türkiye'nin Geleceği İçin Cumhur İttifakı"

İş adamlarıyla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Cumhur İtitfakı'na her destek, ülke geleceğine destektir" dedi.

Başkan Zihni Şahin, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Meclis Üyesi Adayı iş adamı Süleyman Sezen'in organize ettiği kahvaltı programına katıldı.



Bir seçimden daha fazlası



Atakum Yalı Kafe'de gerçekleştirilen buluşmada katılımcılara hitap eden Zihni Şahin, özellikle Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çekti. Şahin, "31 Mart'taki seçimi bir mahalli idareler seçimiymiş ve 'ne olursa olsun' diye düşünmemek gerekir. Bu yerel seçimler, Türkiye üzerinde oynanan oyunları alt etmek için önemli. Türkiye'nin, özellikle son yıllarda birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu gibi güçlü yönetimlere de ihtiyacı var. Ülke ne zaman ekonomik anlamda rahatladıysa önü darbelerle kesilmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.



Güçlü hükümet, güçlü yerel yönetim



Cumhur İttifakı'na verilecek her desteğin ülkenin geleceğine verilmiş olacağını vurgulayan Başkan Zihni Şahin, "Türkiye için hangi oyunu kuracaklar, hangi tuzağa çekecekler, kestirmemiz çok zor. Bu yüzden güçlü hükümet gerekiyor, güçlü yerel yönetimler gerekiyor" şeklinde konuştu.



Şeffaf, erişilebilen bir belediye



Belediye başkanı seçilmesi halinde Atakum'u 'büyük bir aileyiz' anlayışıyla Atakumlularla birlikte yöneteceğinin altını çizen Zihni Şahin, "Yeni bir döneme merhaba diyecek olan Atakum Belediyesinde her faaliyetimiz halkımızın gözü önünde olacaktır. Atakumlular, belediye yönetimine dair her türlü bilgiye ve belgeye erişim sağlayabilecektir. Atakum'un kültürel ve ekonomik varlıklarını gün yüzüne çıkartıp bu yönde kalkınmasına öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Sosyal belediyecilikte öncü Atakum



Başkan Zihni Şahin ayrıca, ilçede 'sosyal belediyeciliği' aktif hale getirecek projelerini açıklamayı sürdürüyor. Şahin, "Belediyeler hayatın her alanındadır. Belediyeler o nedenle insan merkezli olmalıdır. Belediyeler çevre, teknoloji, bilim, yaşam alanları, ulaşım, altyapı, trafik, fiziki donatılar, kültür sanat, spor, kentleşme, estetik, şehir kimliği oluşması gibi sayısız alanlarda hizmet, yatırım ve proje üretmektedir. Biz bu hizmet ve yatırımların yanında 'sosyal belediyecilik'te de insanlarımızın ihtiyaçlarını esas alacağız. Biz toplum olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem veriyoruz. Bu milletimizin özelliğidir. Biz de buna uygun çalışacak ve sosyal belediyecilikte çeşitliliği geliştirecek ve artıracağız, ayrıca çok daha ileriye taşıyacağız. Unutulmuş hiçbir kimse bırakmayacağız. Bu bizim insani görevimizdir" açıklamasında bulundu.



İhtiyaç sahipleri için Atakart



Atakum'da ihtiyaç sahiplerine yönelik Atakart uygulaması başlatacaklarını açıklayan Zihni Şahin, "Atakart, ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerinin karşılanması için, 'komşusu açken tok yatmayan toplum' yapımıza uygun, modern bir sosyal destek projesidir. Atakum'da ihtiyaç sahiplerine verilecek bir kart ile gücendirilmeden evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak" diye konuştu.



Sosyal projeler



Atakum cadde ve sokaklarında engelli vatandaşların rahat hareket edebilmeleri, yaya ulaşımlarını en kısa yoldan ve en sorunsuz şekilde tamamlayabilmeleri için kaldırımların, bina girişlerinin ve yol tasarımlarının 'Engelsiz Atakum Projesi' kapsamında düzenleneceğini de söyleyen Zihni Şahin, 'sosyal belediyecilik' alanındaki diğer projelerini şu şekilde sıraladı:



"Proje kapsamında vatandaşların kendi mahallelerinde yaşadığı sorunlara, birlikte ve anında çözüm üretilmesi için vatandaş ile başkanın mahallelerde bir araya gelmesine imkan verecek buluşmalar düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Bir şehir ve insan hareketi olarak, katılımcı aktif vatandaşlık gereği, yaşadığı şehri ve insanlarını gönülden seven, ona değer katan, geliştiren, güzelleştiren ve ileriye taşımak isteyen tüm Atakumluların bir araya geldiği ve Atakum gönüllüsü olduğu gönüllü bir yapılanmanın kurulması sağlanacaktır. Belediye olarak ilçemize hizmet ederken halkla birlikte yönetim anlayışımızı esas alacağız. Faaliyet ve çalışmalarımızda muhtarlarımızla istişare ve koordine içinde olacağız. Muhtarlarımızın düzenlediği etkinliklere katkı sağlayacağız. Muhtarlarımızın, muhtarlık faaliyetleri için gerekli olan fiziki ve teknolojik imkanların artırılmasına destek olacağız. Hobi bahçelerini ilçe genelinde yaygınlaştıracağız. Denize bakan yamaçların arka kesimlerinde kentin güneyine doğru hobi bahçeleri oluşturulacaktır. Burada insanımız toprakla temas edebilecek, çiçek, sebze, meyve gibi ürünlerini yetiştirebilecek ve evcil hayvanlarını besleyebileceklerdir. Semt pazarlarında alışverişini yapan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için semt pazarlarına ring servisler hizmete konulacaktır. Kendi işlerini göremeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hane ve kişisel temizlikleri düzenli aralıklarla belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Sabah evinden çıkıp işi veya okuluna giden Atakumlulara hareketliliğin yoğun olduğu merkezi noktalarda (yurt, tramvay istasyonu, pazar yeri vs.) sunacağımız çorba ikramı ile güne sıcacık duygularla başlayacaklardır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ailelerimizin acılı günlerinde taziye çadırı, yemek ve araç temini gibi hizmetlilerle acılarını biraz olsun azaltmak ve yüklerini hafifletmeye çalışacağız." - SAMSUN

