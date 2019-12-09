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Başkan Zolan, altyapı çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 5 mahallesinde süren alt yapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Zolan, altyapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 5 mahallesinde süren alt yapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, ayrıca 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattının döşeneceği çalışmaları kontrol eden Zolan, vatandaşlarla sohbet de etti. Bugüne kadar şehrin birçok bölgesinin alt yapısını baştan aşağı yenilediklerini söyleyen Başkan Zolan, Alt yapı şehir için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde alt yapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama alt yapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşlara hizmet eder. İnşallah yaptığımız alt yapı da 100 yıl bu mahallemize hizmet verecek dedi.


Osman Zolan, Denizli, DESKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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