Başkan Zolan; "Ata'mızı özlem ve minnetle anıyoruz" - Son Dakika

Başkan Zolan; "Ata'mızı özlem ve minnetle anıyoruz"

09.11.2020 14:31
Başkan Zolan;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, Ulu Önder Atatürk'ü özlem ve minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, Ulu Önder Atatürk'ü özlem ve minnetle andıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstiklal mücadelesinin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "10 Kasım, sadece bir anma günü değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma hedefimizi tazelediğimiz gündür. Ömrünü milletinin selameti ve bekasına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, yükseltmek ve geliştirmek en önemli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin ilelebet baki kalması için çalışmaya devam edeceğiz"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözlerini hatırlatan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne yaklaşırken her günü, bir önceki günden daha ileriye taşımak adına kararlılıkla ilerliyoruz. Eşsiz lider Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak ve cumhuriyetimizin ilelebet baki kalması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla cennet vatanımız uğruna canını ve kanını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi yad ediyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıldönümünde özlem ve minnetle anıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan; Ata'mızı özlem ve minnetle anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan; 'Ata'mızı özlem ve minnetle anıyoruz' - Son Dakika


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