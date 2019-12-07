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Başkan Zolan, Babadağ'da alt yapı çalışmalarını denetledi

6 saat önce

Alt yapısı baştan aşağı yenilenen Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde, DESKİ'nin gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmaları yakın bir içerisinde tamamlanacak.

Başkan Zolan, Babadağ'da alt yapı çalışmalarını denetledi, System.String[]

Alt yapısı baştan aşağı yenilenen Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde, DESKİ'nin gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmaları yakın bir içerisinde tamamlanacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından sil baştan yenilenen Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kapsamda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Kelleci Mahallesi'nde incelemede bulundu.


Alt ve üst yapısıyla Kelleci Mahallesi'nin örnek teşkil eden bir yer olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Denizlimizin 19 ilçe ve 622 mahallesine ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Mahallemizde alt yapıyı bitirmemizin ardından üst yapıda da sona geldik. Vatandaşlarımız, Babadağımıza Kellecimize yakışır bir güzelliğe kavuşuyor. Şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kelleci Mahallesi, Babadağ, Denizli, DESKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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