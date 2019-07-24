Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan: "Basın mensupları kutsal bir görev icra ediyor"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Zolan: "Basın mensupları kutsal bir görev icra ediyor"

50 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, basın mensuplarının kutsal bir görev icra ettiğini kaydederek, basın mensuplarının milletin hizmetkarı olarak çalıştığını söyledi.

Başkan Zolan:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, basın mensuplarının kutsal bir görev icra ettiğini kaydederek, basın mensuplarının milletin hizmetkarı olarak çalıştığını söyledi.

Başkan Zolan '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısı ile kentteki ulusal ve yerel medya mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Zolan konuklarını kentin simgelerinden biri olan Bağbaşı Yaylası'nda ağırladı. Basın mensupları ve aileleri yaylaya teleferik ile çıktı. Gerçekleştirilen programa Başkan Zolan'ın yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, protokol üyeleri, gazeteciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan gazetecilerin toplumda iletişim gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini ve kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi. Gazetecilerin demokrasinin gelişmesine büyük katkılar sağladığını hatırlatan Başkan Zolan, bu anlamda basın mensuplarının aslında milletin hizmetkarı olduğunu söyledi.

Program yemek ikramı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı üyelerinin seslendirdiği şarkıların ardından sona erdi. - DENİZLİ
Osman Zolan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Ankara Valisinden saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok 24 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 23:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan: "Basın mensupları kutsal bir görev icra ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]