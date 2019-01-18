Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan: "Büyükşehirde Olan Her Şey Köylerde de Olacak"

Başkan Zolan: "Büyükşehirde Olan Her Şey Köylerde de Olacak"

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Buldan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Zolan:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Buldan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada vatandaşlara kent merkezinde ne varsa ilçe ve mahallelerde de aynı hizmetin olacağını söyledi.

Başkan Zolan, Buldan ilçesini ve ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir ara geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Zolan, vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında bilgi verip sohbet etti. Başkan Zolan, 5 yıl öne Buldan'a geldiklerinde söyledikleri, "Büyükşehir olarak biz sizlere hizmet etmeye geliyoruz, Denizli'de ne varsa burada da olacak" sözünü hatırlatarak, "Denizli'den buraya nasıl hizmet gelecek, Denizli'den hizmet geldiğinde acaba omuzlarımıza yeni vergiler, harçlar binecek mi, altında ezilecek miyiz? diye kaygılar vardı. Biz sizlerden bir şey almaya değil, hizmet etmeye geldiğimizi, her şeyin daha güzel olacağını söylemiştik. Şükürler olsun sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Yapılması gereken daha çok iş var"

Başkan Zolan, büyükşehir ile beraber Denizli'nin tamamında önemli hizmetler yaptıklarını ifade ederek, "Hiç bir ayrım yapmadan, sen-ben demeden ihtiyaç, aciliyet neyse onu yaptık. Çok şükür Denizlimiz, Buldanımız her yönden daha ileriye, daha güzelliğe gitti. 'Ayağınız, toza çamura değmeyecek' dedik. Çok şükür birçok yerde oldu, çalışmaya devam ediyoruz. İtfaiye hizmetleri, cenaze hizmetleri ile ilgili belli standartlarımız var. Çünkü biz aynı şehirde yaşıyor, herkesin eşit şartlarda hizmet alma hakkı olduğuna inanıyoruz. Her şeyi tamamladık mı, bitti mi? Tabi ki değil, daha yapılması gereken çok iş var, hayallerimiz var. Bunları da inşallah birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Osman Zolan, Buldan, Denizli, Güncel
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