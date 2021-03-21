Başkan Zolan: "Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır" - Son Dakika

Başkan Zolan: "Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır"

21.03.2021 11:29
Başkan Zolan:

Türkiye'nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vahşi katı atık depolama sahalarını iyileştirerek çevre ve su kaynaklarına yönelik tehlikeleri azaltmak için hazırlanan AB projesine dahil oldu.

Türkiye'nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vahşi katı atık depolama sahalarını iyileştirerek çevre ve su kaynaklarına yönelik tehlikeleri azaltmak için hazırlanan AB projesine dahil oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ana paydaş olarak katıldığı "Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri" adlı AB projesine dahil oldu. 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından ilçelerdeki vahşi katı atık depolama alanlarının düzenlenmesi ve rehabilitasyonu çalışmalarını başarı ile sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vahşi katı depolama alanlarında yangın ve patlama riski, sızıntı suları ile yüzey ve yer altı sularını kirletme riskini önlemek için yer aldığı proje ile AB tarafından verilecek eğitimlere katılacak.

71 proje içerisinden seçildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Pamukkale Üniversitesi ile birlikte 71 proje içerisinden seçilen 11 proje arasına girmeyi başaran programda Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı paydaş yer alıyor. Proje ile katı atık sahalarının su kaynaklarını tehlikeye sokmasını önlemek adına akıllı karar sistemleri, yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme platformu, öğrenme modülleri ve akıllı rehberlik el kitabı, sürdürülebilirlikle ve konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözümlere ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacak adımlar atılacak.

"Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlık yapmadan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi. Hayata geçirdikleri katı atık bertaraf tesisleriyle Sarayköy, Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale, Beyağaç, Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son verdiklerini, onlarca noktada katı atık rehabiliteleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, çevre yatırımlarını çok önemsediklerini, geleceğe daha güzel bir şehir bırakabilmek için canla başla gayret ettiklerini vurguladı. - DENİZLİ

Başkan Zolan: Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır
Başkan Zolan: Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır
Başkan Zolan: Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan: 'Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır' - Son Dakika


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