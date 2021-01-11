- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti - Son Dakika

- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

11.01.2021 14:32

- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

DENİZLİ - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pandemi nedeniyle burada gazetecilere video konferansla seslenen Başkan Zolan saat mefhumu gözetmeksizin, 365 gün, gece gündüz demeden vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Zolan, "Gazetecilik en zor mesleklerden biri, bu noktada mesai mefhumu gözetmeden vatandaşlarımıza doğru bilgi aktarmak için görev yapıyorsunuz. Basın çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum, Allah'ım kaza ve belalardan korusun" dedi.

"Her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

Milletin haber alma hakkı adına gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Zolan, "İlkeli, doğru ve tarafsız haber anlayışıyla milletimizin haber alma hakkına sahip çıkmaya devam edeceksiniz. Ülkemizin, milletimizin değerlerine, güzelliklerine hep birlikte sahip çıkacağız. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mesai saati olmayan, fedakarlık isteyen bir meslek"

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise, zor şartlar altında görev yapan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Güngör, "Mesai saati olmayan, gerçekten fedakarlık isteyen bir göreviniz var. Hepinize Allah kolaylıklar versin" ifadelerini kullandı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karaçay ise ziyaret için teşekkür ederek, halkın haber alma hakkı için gece gündüz koşturan tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti
- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti
- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti
- Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

Gazeteciler Günü, Osman Zolan, Denizli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti - Son Dakika


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