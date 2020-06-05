Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: "2004 yılında Denizli'de göz gözü... - Son Dakika

Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: "2004 yılında Denizli'de göz gözü...

Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: "2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu" -"2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu" -Başkan Zolan, 16 yıllık çevre yatırımlarını anlattı -"Bizim davamız, sevdamız Denizli'dir" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 5...

Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: "2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu"

-"2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu"

-Başkan Zolan, 16 yıllık çevre yatırımlarını anlattı

-"Bizim davamız, sevdamız Denizli'dir"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren hayata geçirdikleri çevre yatırımlarını anlattı. Hava kirliliğinden dolayı nefes alınmayan bir Denizli'den atıklardan elektrik enerjisi üreten temiz ve yemyeşil bir şehir haline geldiklerini belirten Başkan Zolan, "Bizim davamız, sevdamız Denizli'dir" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çamlık Parkı'nda düzenlenen toplantıda Denizli'de salgının kontrol altına alındığını, alınan önlemlerle bugün Denizli'nin birçok kente örnek gösterilen noktaya geldiğini söyledi. Tedbirlerin elden bırakılmamasını, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü bu salgın bize çevrenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Denizli, çevreyle ilgili yatırım ve hizmetleriyle, net bir şekilde söylüyorum, benzeri olmayan bir şekilde başka şehirlerden çok büyük mesafe almıştır" dedi.

"2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu"

2004 yılında, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin belediye başkanı kendisinin de başkan yardımcısı olduğu dönemde, hava kirliliğinden dolayı Denizli'nin yüksek bölgelerinde nefes bile alınamadığını söyledi. Bazı günler evlerin bacasından çıkan kömür dumanı nedeniyle göz gözü görmediği belirten Başkan Zolan, "O zaman salgın yoktu ama rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız maske takıyordu. 2004'de öyle bir Denizli vardı. 200 bin binanın bacasından tonlarca yanan kömürün kokusu, isi ve gazıyla birlikte şehrimiz, insanımız nefes alamaz, zehirlenir durumdaydı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok şükür Denizlimize doğalgaz geldi. Bugün Denizli'mizin havası tertemiz, çok rahatız" dedi.

"1150'nin üzerinde park yaptık ve insanlarımız daha fazlasına layık"

2004 yılında Denizli'de gezilebilecek 2-3 park olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Denizlimizin merkezine 1150'nin üzerinde park yaptık. Çamlık, İncilipınar, Adalet, Servergazi, Akvadi Parklarını yaptık. Her biri ayrı güzellik olan vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde çocukları ile birlikte vakit geçirecekleri parklar yaptık. Denizli'den Çardak'a, kent merkezinden Pamukkale'ye giden yolda tek tek ağaç diktik, her biri ayrı güzellik. 2004 yılında başlayan yürüyüş, 16 yılın sonunda nereden nereye getirdiğini ben sizlere özet olarak ortaya koyuyorum. Denizli'de yaşayan insanlarımız bunun daha fazlasına layık. 2004 öncesinde bu konular akla gelmiyor, gündeme taşınmıyor, böyle bir ihtiyaç bile ortaya konmuyordu" ifadeleriyle anlattı.

"Musluktan akan sularımızı yeni doğmuş bebeğimize verebiliriz"

Altyapı konusuna değinen Başkan Zolan, "2004 yılında, 60-70 yıllık alt yapıdan dolayı içme sularımızın yüzde 60'ı evlere ulaşmıyordu ve borular delik deşikti. Göze aldık, cesaret ettik, 2008'in sonunda başlayan altyapı hamlesiyle şehrimizin büyük bir çoğunluğunun baştan aşağı içme suyu, kanalizasyon hatlarını değiştirdik, yağmur suyu hatlarını inşa ettik. Bugün Türkiye'nin en temiz suyu Denizli'de. Musluktan akan sularımızı yeni doğmuş bebeğimize verebiliriz. Biz bu sevda peşinde bugüne kadar koşmaya devam ettik. 2004 yılında Denizli'de 1 tane atık su arıtma tesisinin yoktu. Denizli'nin kanalizasyonu, derelere, nehirlere, ovalara gidiyordu. Bu noktada ilçelerimize doğru birçok noktada atıksu arıtma tesisimizi inşa ederek geliyoruz. Kale ve Tavas Atıksu Arıtma tesislerimiz tamamlandı. Sarayköy Atıksu Arıtma Tesisimiz 1 ay içerisinde tamamlanacak. Acıpayam'da Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamladık ve hizmete aldık. 2016 yılında başlattığımız 2016-2030 yıllarını kapsayan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı'nı birçok büyükşehirden önce ilkler noktasında Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırladık" diye konuştu.

"Arıtma tesislerimizden elektrik üretiyoruz"

Başkan Zolan, konuşmasının devamında, "Bizim amacımız ödül değil, şehrimize hizmet etmek. Bugün yapmış olduğumuz arıtma tesislerinde elektrik üretiyoruz. Düzenli katı atık sahamızda metan gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Buldan, Güney, Babadağ ve Sarayköy ilçelerimizde vahşi depolamaya son verdik" dedi.

"Nereden nereye geldik"

Denizli'de kişi başına 14 metrekare yeşil alan düştüğünü, bu rakamın Avrupa standartlarında 8 metrekare olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "16 yılda çevre konusunda birçok icraatlarımızı yaparak geldik. Bu yaptıklarımıza bakarak Denizlimiz nereden nereye gelmiş, onu görebiliriz. 2004'te çaresizlik, kabul etmişlik, 'artık bu bizim kaderimiz' denilen kirli havayı solumak vardı. Açıktan akan kanalizasyonlar, altyapıda delik deşik olmuş içinde ne olduğu belli olmayan suların eve ulaşması, kanalizasyonların ovalara, derelere akması vardı. Çok şükür nereden nereye geldik. İnşallah yolumuz uzun daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: 2004 yılında Denizli'de göz gözü...

Dünya Çevre Günü, Osman Zolan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: '2004 yılında Denizli'de göz gözü... - Son Dakika

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