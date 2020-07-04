Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi - Son Dakika

- Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi

Eskihisar Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin kısa süre içinde doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi verdi. Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul'un eşlik ettiği Başkan Osman Zolan burada bir süre vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Eskihisar Mahallesi'nin kent merkezine oldukça yakın bir bölge olduğuna dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz yatırımının kısa süre içinde başlanacağı müjdesini verdi. Eskihisarda birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacağını belirten Başkan Osman Zolan "Gönül rahatlığıyla, net bir şekilde söyleyebilirim. Eskihisar Mahallemizde doğal gaz yatırımı bu sene başlıyor. İnşallah kısa zamanda başlanıp 3-5 ay içinde de tamamlanacak. Bu Eskihisarımıza müjdedir. Doğal gaz inşallah Eskihisarımıza geliyor" diye konuştu. Eskihisar'a doğal gaz gelmesi konusunu gaz dağıtım şirketi ile sürekli görüştüklerini kaydeden Başkan Zolan, "Eskihisar için bütçe ayırmaları konusunda talebimiz olmuştu. Talebimiz sonucu bütçe ayrıldı. İnşallah Eskihisarımızın birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Eskihisar'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.