Başkan Zolan'dan 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununa tam not - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Zolan'dan 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununa tam not - Son Dakika

Başkan Zolan'dan 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununa tam not

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununu izledi.

Başkan Zolan'dan 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununa tam not, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Geç Kalanlar' isimli tiyatro oyununu izledi.


Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, hafta sonu Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Geç Kalanlar" adlı oyunu izledi. Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği eser, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatro severler ile buluştu. Oyuna Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. Bir çiftin başından geçenleri anlatan oyuna gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. İki perde olarak sahnelenen eser, büyük beğeni toplarken, oyuncular ise performanslarıyla ayakta alkışlandı.


Oyunun sonunda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oyunun yazarı ve yönetmeni Pervin Ünalp ile oyuncuları tebrik etti. Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında durmaya, kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - DENİZLİ

Şehir Tiyatrosu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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