Denizlili yüzme sporcuları Belediye Başkanı Zolan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'ndan 2 birincilikle dönen Denizli Büyükşehir Belediye spor Yüzme Takımı, Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Zolan, ziyarette, sporun ve sporcunun gelişimine katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Sporda başarının kolay elde edilemediğini dile getiren Zolan, "Gayret etmedikten sonra hangi takımda olduğunuzun bir önemi yok. Sadece formayla yarış kazanılmaz. Esas olan gayret etmek, çalışmak ve disiplindir. Tesisler anlamında imkanların sunulmasıdır. Derece, madalyalar bir yana spor yapmak başlı başına bir kazançtır." diye konuştu.

Sporcular da desteklerinden ötürü Zolan'a teşekkür etti.

Kocale'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonasına katılan Denizlili sporculardan İbrahim Burhan (11 yaş, 1000 metre) ve Emine Doğa Aktaş (11 yaş, 1000 metre) kategorilerinde birinciliğe ulaştı. Berkay Çağdaş Ülker ise 1000 metre erkekler serbest stilde Türkiye 6'ncısı oldu.

Üç sporcu da aldıkları başarıyla milli takıma da seçildi.