Başkan Zolan'dan Pamukkale'deki termallere davet - Son Dakika

DENİZLİ'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüs sürecinin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki termal otellerin birçoğunun 'Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi' aldığına dikkati çekerek, " Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor" dedi.
Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin ardından Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, vatandaşları travertenleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukale'ye davet etti.
?Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin "En Temiz" ve "En Sağlıklı" kenti ödüllerini aldığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. 2 bin 500 yıl önce insanlara şifa olan termal sularımız bugün de yurt içinden ve dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte gerek biz, gerekse tüm turizm tesislerimiz el ele vererek Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayıp tüm önlemleri aldık" diye konuştu.