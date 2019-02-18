Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan 'Duygu Seli' Kitabının Tanıtım Etkinliğine Katıldı

Başkan Zolan 'Duygu Seli' Kitabının Tanıtım Etkinliğine Katıldı

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazırladığı ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak "Duygu Seli" adlı şiir kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Başkan Zolan 'Duygu Seli' Kitabının Tanıtım Etkinliğine Katıldı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazırladığı ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak "Duygu Seli" adlı şiir kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Duygu Seli adlı şiir kitabının tanıtımı Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım gününe Başkan Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu Müdürü Murat Uysal, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Uysal, "Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle kısacası Hacı Halil Bektaş Ortaokulu ailesiyle anlamlı bir eser ortaya koymaya karar verdik. Bu kitapla geleceğe hem ölümsüz anılar bırakmak, hem Denizlimize katkı yapmak, hem de Mehmetçiğimize destek olmak istedik" dedi.

Başkan Osman Zolan ise Büyükşehir Belediyesi olarak kent belleğine bugüne kadar 150 dolayında eser kazandırdıklarını ifade etti. Denizli'nin birçok değerini anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının artmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Gelecekte Denizlimizin değerlerinin unutulmamasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Zolan, anlamlı çalışma için Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nu da tebrik etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Osman Zolan, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan 'Duygu Seli' Kitabının Tanıtım Etkinliğine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]