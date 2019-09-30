Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan: "Gençler için tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz"
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Başkan Zolan: "Gençler için tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz"

13 dakika önce

Denizli'de Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in temas notası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere Avrupa fırsatlarını anlatmayı sürdürüyor.

Başkan Zolan:

Denizli'de Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in temas notası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere Avrupa fırsatlarını anlatmayı sürdürüyor. Gençlerin standını ziyaret eden Başkan Osman Zolan, geleceğin teminatı gençler için tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.


Denizli'de 2012 yılından itibaren Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in temas noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere Avrupa fırsatlarını anlatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Avrupa Birliği tarafından resmi Avrupa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinliği olarak desteklenen Açık Sokaklar Günü'nü fırsat bilerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda stant açtı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, Eurosdesk temas noktası ile gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ile gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağladıklarını belirterek, kendilerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.


"Okuyan, araştıran, sorgulayın"


Gençlik Meclisi'nin standını ziyaret eden Başkan Zolan ise gençler ile bir süre sohbet ederek başarılar diledi. Gençlik Meclisi'nin bugüne kadar çok güzel projelere imza attığını ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti:


"Her zaman söylediğim gibi gençlik demek gelecek demektir. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak bir gençlik için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."


Başkan Zolan, ziyaretinde gençler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. - DENİZLİ

Kent Konseyi, Denizli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
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