Başkan Zolan Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Zolan Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu

06.07.2022 13:46
Başkan Zolan Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlattığı halk gününde vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlattığı halk gününde vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi kuralları çerçevesinde ara verilen halk günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla Denizli Büyükşehir Beldiyesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde randevusuz bir şekilde görüşen Başkan Osman Zolan, kendisine iletilen istek, sorun ve önerileri dinledi. Halk günü buluşmalarını yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Salgın sebebiyle yaklaşık 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz halk günümüze yeniden başladık. Bizler, insanlarımızın sorunlarını çözmek, taleplerini yerine getirmek için gece gündüz gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Burada vatandaşlarımız istek, öneri ve sorunlarını anlatmasının yanında bizlere görüşleriyle de destek veriyor. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Denizli'de sürekli vatandaşlarla bir arada bulunduklarını ancak halk gününün çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Halk günümüze gelen vatandaşlarımız randevu almaksızın dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkanı buluyor. Biz de vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli'mizin daha güzel hale gelmesi, insanlarımızın daha mutlu olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Osman Zolan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Zolan Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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