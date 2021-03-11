Başkan Zolan, "İstiklal Marşımız geçmişi ve geleceği zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır" - Son Dakika

Başkan Zolan, "İstiklal Marşımız geçmişi ve geleceği zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır"

11.03.2021 14:16
Başkan Zolan,

12 Mart İstiklal Marşı'nın 100. Yıldönümü Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Kahramanlık dolu dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşımız sadece o günü değil, geçmişi ve geleceği de en güzel şekilde zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır" dedi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın 100. Yıldönümü Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Kahramanlık dolu dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşımız sadece o günü değil, geçmişi ve geleceği de en güzel şekilde zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un edebi kimliğinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve istikbal adımlarını gelecek nesillere aktarmasında sonsuza dek var olacak İstiklal Marşı'nın benzersiz bir eser olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Milli Şairimiz, 'Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı' dizeleriyle Türk milletinin vatanına olan sevdası ve düşkünlüğünü, kadim ve zengin tarihinden aldığı güçle asla başka bir boyunduruk altında yaşayamayacağını muhteşem bir coşkuyla anlatmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, kahramanlık dolu dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşımız sadece o günü değil, geçmişi ve geleceği de en güzel şekilde zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır" ifadelerini kullandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin yarınlarına da rehberlik eden önemli bir şahsiyet olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan sözlerine şöyle son verdi: "Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı vesilesiyle, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile vatanımız ve aziz milletimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." - DENİZLİ

Başkan Zolan, İstiklal Marşımız geçmişi ve geleceği zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan, 'İstiklal Marşımız geçmişi ve geleceği zihinde canlandıran eşsiz bir yapıttır' - Son Dakika


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