Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti

10.11.2020 14:28
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti, System.String[]

İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Zolan, "Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Zolan, "Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin hemen ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı ve deprem bölgesinde görev yapan personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirdiği çabalar nedeniyle özel teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Başkan Zolan, deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı emek veren, gayret sarf eden herkese teşekkür etti.

"İzmir'deki fedakarlıklarınız unutulmaz"

Mesai mefhumu gözetmeden, Denizli'de vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapan İtfaiye teşkilatı ile gurur duyduklarını söyleyen Başkan Zolan, "Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. İzmir'de örnek bir çalışma yürüten itfaiye teşkilatının fedakarlıklarının unutulmayacağız. Depremin hemen ardından 'Bir can kurtarabilir miyim?' diye oraya koştunuz. Sizleri ziyaret ettim, gayretiniz fedakarlıklarınız kıyafetlerinizde dahi gözüküyordu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Esas olan azminiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak her zaman teyakkuzda olduklarını söyleyen Başkan Zolan, "Bizim her şeye hazır ve nazır olmamız lazım. Öncesinde alınacak tedbirlerimiz de var. Eğitimlerimizi ve tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Esas olan azminiz. Bu azim, insan ve vatan sevginizle bütünleştiğinde ortaya çok başarılı işler çıkacak. İstiyoruz ki hiçbir felaket, afet olmasın. Ancak hayat, her şeyi içerisinde barındırıyor. Allah'ım şehrimizde, ülkemizde, dünyada yaşayan tüm insanlara can sağlığı versin. Sizlere özel olarak tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti
Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Denizli, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak         
13:57
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 15:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei