Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan Mazbatasını Aldı

Başkan Zolan Mazbatasını Aldı

28 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Zolan törenle mazbatasını aldı.

Başkan Zolan Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Zolan törenle mazbatasını aldı.

Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, seçim sürecinin yoğun geçtiğini ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Sonuç itibariyle vatandaşımız bizlerin noktasında bir iradeyi ortaya koydu. Millet iradesinin üstünde herhangi bir irade yoktur, millet ne derse ona hepimiz uymak zorundayız. Milletimize gidildi ve milletimiz sandıkta kararını verdi, son sözünü söyledi. Seçimler kentte güzel bir atmosferde sıkıntı yaşanmadan sonuçlandı seçimler. Bugün de seçim sonuçları kesinleşti, sonrasında da mazbatamızı İl Seçim Kurulu'ndan aldık. Bu bizim için yeni bir başlangıç, yeniden bismillah diyoruz" dedi.

Törende daha sonra AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a mazbatası verildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:36 Kaynak: İHA

Osman Zolan, AK Parti, Denizli, Politika
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