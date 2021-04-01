Başkan Zolan, MHP Denizli İl Başkanı ve yeni yönetimini ağırladı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yeni yönetim kurulu üyelerini ağırlayarak, başarılar diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre önce göreve başlayan MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimine başarılar diledi. Cumhur İttifakı'nın büyük ve güçlü Türkiye yolundaki önemine dikkati çeken Başkan Zolan; "MHP Denizli İl Başkanımız Ziya Gökalp beyefendiye, yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi kardeşlerime nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ülkemizi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Gökalp ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek; "Cumhur ittifakında inşallah sonuna kadar beraberiz. Allah hepimizin yolunu açık esin, başarılara ulaştırsın, muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ