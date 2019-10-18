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Başkan Zolan muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi ve Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği yönetimlerini ağırladı.

Başkan Zolan muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi ve Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği yönetimlerini ağırladı.


Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay ve yönetim kurulu üyeleri 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Kuloğlu ve Kalay, Denizli'de taş üstüne taş koymak ve vatandaşların dertlerine çare olmak için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm muhtarların 'Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlık makamının çok önemli olduğunu vurgulayan Zolan, muhtarlığın yerel yönetimin ve demokrasinin başladığı ilk yer olduğuna dikkati çekti.


Gece gündüz kapısı çalınan muhtarlığın vatandaşların sıkıntılı günlerinde çözüm aranan ilk makam olduğunu belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu "Muhtarlık görevi fedakarlık isteyen, sevda isteyen bir makam. Sizler bu işlere talip oldunuz, inşallah el ele kol kola sizlerle birlikte Denizlimiz için çalışacağız. Milletimizin ihtiyaçlarını giderme, dertlerine derman olma anlamında Allah yolumuzu açık etsin" dedi. - DENİZLİ

Muhtarlar Günü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
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