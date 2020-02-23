Başkan Zolan, Oktay'a 'Denizli Sancağı ve 15 Temmuz Direnişini' anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Zolan, Oktay'a 'Denizli Sancağı ve 15 Temmuz Direnişini' anlattı - Son Dakika

Başkan Zolan, Oktay'a 'Denizli Sancağı ve 15 Temmuz Direnişini' anlattı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Denizlililerin, 15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesi 15 Mayıs 1919'da olduğu gibi bir kez daha Denizli Sancağı altında toplanarak direndiğini kaydetti.

Başkan Zolan, Oktay'a 'Denizli Sancağı ve 15 Temmuz Direnişini' anlattı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Denizlililerin, 15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesi 15 Mayıs 1919'da olduğu gibi bir kez daha Denizli Sancağı altında toplanarak direndiğini kaydetti.


Denizli'de bir dizi ziyaret ve programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda karşıladı. Karşılama töreninin ardından Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Kültür ve Sosyal İşler Dairesinde sergilenen Denizli Sancağı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nı anlattı.


Denizli Sancağı'nı anlattı


Denizlililerin, 15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesi 15 Mayıs 1919'da olduğu gibi bir kez daha Denizli Sancağı altında toplanarak darbe girişimine karşı direndiğini anlatan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından da bahsetti. Denizli'ye özgü tüm değerlerin geleceğe bırakılması için ücretsiz olarak basıp Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları haline getirdiklerini belirten Başkan Zolan, "Bugüne kadar 171 yayınımız oldu" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nın 4'üncüsünü düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Zolan, kültür yayınlarının yazarlarıyla fuarda imza günleri düzenleyip isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Başkan Zolan, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a kentte yaptıkları yatırımları anlatarak Denizli'de hizmet destanı yazmaya devam ettiklerini söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başkan Zolan'ı tebrik etti


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Denizli'de gördüğü birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu belirterek, yapılan yatırımlardan övgüyle bahsetti. Denizli'nin çok güzel olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Osman Zolan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler cam horoz heykeli ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından hediye etti. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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