Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

- Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın sürecinde fedakarca çalışan tüm ulaşım personeline teşekkür etti.

- Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın sürecinde fedakarca çalışan tüm ulaşım personeline teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan'a, Denizli Ulaşım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, kısa süre önce görevine başlayan Denizli Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı ve beraberindekiler eşlik etti. Burada belediye otobüs şoförlerinin hizmet içi eğitim seminerine katılan Başkan Osman Zolan, yeni tip korona virüs salgın sürecinde fedakarca çalışan otobüs şoförlerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Tüm dünyayı kasıp kavuran salgından şehrimiz ve ülkemiz de etkilendi. Çok şükür, Denizli ve ülkemiz bu süreçten iyi bir şekilde sıyrılıyor. Sizler de bu süreçte çalışmalarınızı sürdürüp, vatandaşlarımıza titiz bir şekilde hizmet ettiniz" diye konuştu.

"Eğitimlerimizi sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeline yönelik sürdürülen hizmet içi eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne dek başarılı bir şekilde hizmet içi eğitimlerimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek, kendi can güvenliğiniz ve yolcularımızın can güvenliğini en üst safhada sağlamak için bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

"Biz biriz, beraberiz ve ekibiz"

Denizli Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Gökoğlan'a başarılar dileyen Başkan Zolan, görev değişiminin hayırlı olmasını diledi. Başkan Zolan konuşmasında, "Yeni göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz biriz, beraberiz ve ekibiz. Burada güzellikler olursa, kol kola girersek, sımsıkı sarılırsak birbirimize, işimize, arkadaşlarımıza şehrimize ve milletimize hizmet etmek için gücümüzü ortaya koyarsak, yürüyüşümüzü güçlendiririz. Allah'ım bizi bu yolda beraber ve daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Osman Zolan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]