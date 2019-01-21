Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan Özel Çocuklarla Buluştu

Başkan Zolan Özel Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir'in en özel projelerinden biri olan Down Kafe'de down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi.

Başkan Zolan Özel Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir'in en özel projelerinden biri olan Down Kafe'de down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada çocuklar doyasıya eğlendi.

Başkan Zolan, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Down Sendorumu Derneği'nin davetlisi olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya'da düzenlenen programda down sendromlu çocuklarla buluştu. Programa Başkan Zolan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Denizli Down Sendromu Derneği Başkanı Hayrettin Çakmak, özel çocuklar, aileleri ve davetliler katıldı. Down Kafe'de gerçekleştirilen buluşmada çocuklar gönüllerince eğlenirken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Başkan Osman Zolan ise çocuklarla tek tek ilgilenerek, onların mutluluğunu ve sevincini paylaştı.

"Yaklaşık 5 yıl önce böyle bir güzelliği kazandırdık"

Başkan Zolan, Down Kafe'nin Denizli Büyükşehir Belediyesinin en özel projelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Zolan, "Biz hep beraber bir aileyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ve sizleri, hep beraber bir aile olarak görüyoruz. Hepimiz kol kola ne yapabiliriz, eksiklerimizi nasıl gideririz diye gayret ediyoruz. Türkiye'ye örnek olan Down Kafe'yi birlikte açtık. Yaklaşık 5 yıl önce böyle bir güzelliği kazandırdık. Esas olan bu binanın yapısı değil, bu yapıyı sizlerin doldurması, bir ve beraber olmanızdır. Çocuklarımızın birlikte çalışabilmesidir. Çocuklarımızın burada çalışıp rehabilitasyonlarına katkı sağlamalarıdır, enerjilerini güzel ve verimli kullanabilmeleridir. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yarınımız daha güzel olsun. Allah sizlere kolaylık versin, üzerimize düşen ne varsa her zaman yanınızdayız, beraberiz bundan da hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar şiir okuyup, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Osman Zolan, Denizli, Güncel
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