Son Dakika Haberleri: Başkan Zolan Seçim Çalışmasına Çardak'da de Devam Etti

Başkan Zolan Seçim Çalışmasına Çardak'da de Devam Etti

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt'un İnceler Mahallesi ile Çardak'ta düzenlenen mitinglerde sevinçle karşılandı.

Başkan Zolan Seçim Çalışmasına Çardak'da de Devam Etti, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt'un İnceler Mahallesi ile Çardak'ta düzenlenen mitinglerde sevinçle karşılandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt'un İnceler Mahallesi ile Çardak ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşların coşkuyla karşıladığı Başkan Osman Zolan, bugüne kadar yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları proje ve hizmetleri anlattı. İnceler'de başladıkları sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, "Biz 5 yıl önce İnceler'e geldiğimizde 'Bu güzelliklerin üzerine güzellikler koymaya geliyoruz' dedik. Tüm taleplerinizi yerine getirme noktasına gece gündüz çalıştık. Büyükşehir Belediyesi olarak her dertle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bizim duruşumuz, yürüyüşümüz belli. Allah'ım mahcup etmesin bizleri. Sizlerin bize güvenini çok şükür boşa çıkarmadık" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Denizli, İnceler, Osman Zolan, Çardak, Politika
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