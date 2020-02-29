Başkan Zolan: "Şehidimizin emaneti emanetimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Zolan: 'Şehidimizin emaneti emanetimizdir' - Son Dakika

Başkan Zolan: "Şehidimizin emaneti emanetimizdir"

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Suriye rejim güçlerinin İdlib'te sınır güvenliğini sağlamak üzere bulunan kahraman Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen 34 askerden biri olan Denizlili Piyade Onbaşı Halil Çankaya için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Zolan:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Suriye rejim güçlerinin İdlib'te sınır güvenliğini sağlamak üzere bulunan kahraman Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen 34 askerden biri olan Denizlili Piyade Onbaşı Halil Çankaya için taziye mesajı yayınladı.


Şehit düşen Mehmetçiklere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Başkan Zolan mesajında, "Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren evlatlarımızdan bir tanesinin Denizlimiz'den olduğunu üzüntüyle öğrendik. Şehidimiz Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın emaneti emanetimizdir.


Buldanlı Piyade Teğmen Ahmet Duyar ve beraberinde yaralanan Mehmetçiklerimiz için acil şifalar dilerim. Türk milletinin vatanı için gözünü kırpmadan kanını döken şehit ve gazilerini asla unutmayacağız. Yüce Mevla'm gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde mücadelede eden şanlı ordumuzu ve Mehmetçiklerimizi muzaffer eylesin. Bu vesile ile hain saldırıda şehadet şerbetini içen hemşehrimiz Piyade Onbaşı Halil Çankaya ve tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Denizlimize ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
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