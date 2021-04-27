Başkan Zolan: "Serinhisarımıza çok yakıştı" - Son Dakika

Başkan Zolan: "Serinhisarımıza çok yakıştı"

27.04.2021 13:58
Başkan Zolan:

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını sil baştan yenilediği Serinhisar ilçesinde 117 bin700 metre içme suyu, 88 bin 800 metre kanalizasyon ve 18 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını sil baştan yenilediği Serinhisar ilçesinde 117 bin700 metre içme suyu, 88 bin 800 metre kanalizasyon ve 18 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşedi. Üst yapı çalışması kapsamında 14 bin ton sıcak asfalt ile 30 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini belirten Başkan Zolan, "Serinhisarımıza çok yakıştı" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ile birlikte ilçelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bir süre önce Serinhisar ilçesinde alt yapı çalışması başlattı. İlçeye 117 bin 700 metre içme suyu hattı, 88 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 18 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşedi. Bunun yanında 2 adet atık su terfi merkezi, 4 adet içme suyu deposu ve 6 adet içme suyu sondajını Serinhisar ilçesine kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, ilçeyi modern bir alt yapıya kavuşturdu.

14 bin ton sıcak asfalt

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nin başladığı üst yapı çalışmaları kapsamında ise ilçe merkezindeki ana ve ara yollara 14 bin ton sıcak asfalt döküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde bulunan İstiklal Caddesi, Ortaokul Caddesi, İnönü Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Yatağan Yolu başta olmak üzere sıcak asfalt dökme ile 30 bin metrekarelik beton kilit parke taşı kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de sıcak asfalt dökülen caddelerin yol çizgi çalışmasını tamamladı.

"Söz verdik yapıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar İlçesi'nde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Serinhisar ilçesini daha sağlıklı ve modern bir alt yapı ve üst yapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz. Hemşehrilerimizin desteği ve duaları ile Serinhisarımızda çok büyük bir alt yapı yatırımı yaptık. Torunlarımızın torunlarına hizmet edecek bu yatırımın ardından Serinhisarımıza yakışacak üst yapı çalışmalarına başladık ve şükürler olsun tamamladık. Serinhisarımıza çok yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan: Serinhisarımıza çok yakıştı
Başkan Zolan: Serinhisarımıza çok yakıştı
Başkan Zolan: Serinhisarımıza çok yakıştı
Başkan Zolan: Serinhisarımıza çok yakıştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Serinhisar, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan: 'Serinhisarımıza çok yakıştı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Zolan: "Serinhisarımıza çok yakıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement