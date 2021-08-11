Kale ilçe ziyareti kaldığı yerden - Son Dakika

Orman yangınları nedeniyle Kale ilçe ziyaretini, ekipleri koordine etmek üzere yarıda kesen Başkan Osman Zolan, programını tamamladı. Bu süreçte Denizli'de 20'den fazla orman yangını yaşandığını belirten Başkan Zolan, yangınların seferberlik içinde söndürüldüğünü söyledi. 11. 08. 2021 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen hafta Tavas ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kale ilçe ziyaret programını yarıda kesmiş, ekipleri koordine etmek üzere yangın bölgesine gitmişti. Geçen haftaki ziyaret programında Kale Belediyesi, AK Parti Kale İlçe Teşkilatı, MHP Kale İlçe Teşkilatı, Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve esnafla bir araya gelen Başkan Osman Zolan, dün (10 Ağustos Salı) ilçe programına kaldığı yerden devam etti. Başkan Zolan'a Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Kale Kaymakamı Abdülkadir Şahin'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. 20'den fazla orman yangını meydana geldi Başkan Zolan daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Tepesi'nde Kaleli muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, bu süreçte Denizli'de 20'den fazla orman yangını meydana geldiğini, yangınların Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından başarılı müdahalelerle büyümeden söndürüldüğünü söyledi. Yangınların seferberlik içinde, elbirliği ile kontrol altına alındığını vurgulayan Başkan Zolan, "Allah'ım beterinden korusun. Milletimiz yine bir ve beraber oldu, bu zorluğa da geçit vermedi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan muhtarlarla toplantının ardından Kale ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi personeli ile bir araya gelerek dertlerini dinledi. . Benzer Başlıklar

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