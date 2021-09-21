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Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu - Son Dakika

Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu

21.09.2021 12:08

- Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, kadınlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, "Sizler...

- Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, kadınlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, "Sizler bizim için çok değerlisiniz, iyi ki varsınız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı'nın finalinde kadınlarla buluştu. Salgın nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini ifade eden Başkan Zolan, buluşmadan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Kadınların önünü her alanda açmak için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Çalışan, üreten, ekonomiye katkı sağlamaya gayret gösteren hanım kardeşlerimiz bizim için çok önemli. Bugüne kadar sizlere elimizden geldiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı anlayışla birlikte yürüyüşümüz devam edecek inşallah" dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz "

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik hazırlanan birçok proje ve çalışmanın başarı ile sonuçlandığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Hanım kardeşlerimizin daha da gelişmelerine katkı sağlamak, iş yapmak isteyenlerin önünü açmak, spor yapmak isteyenlere imkan vermek, kültür-sanatla, el sanatlarıyla ilgilenmek isteyenlere destek vermek, kısacası arzu ettiğiniz her şey için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Şunu net olarak söyleyeyim; Sizlerle yaptığımız projeler her zaman başarıya ulaşıyor. Bu projelere çok yoğun ilgi gösteriliyor, ısrarla takip ediliyor ve birçok güzellikler ortaya çıkıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz, iyi ki varsınız, iyi ki beraberiz" diye konuştu.

En büyük teşekkür kadınlara

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin kadınlara yönelik pek çok projeyi başarı ile sürdürdüğünü ifade eden Başkan Zolan, "Projelerimizde Kent Konseyimizin çok emeği var ama en büyük teşekkür size. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından programa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, merak edilen soruları yanıtladı, istek ve önerileri dinledi.

Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu
Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu
Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu
Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Zolan yaz kampı finalinde kadınlara buluştu - Son Dakika
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