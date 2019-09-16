Son Dakika Haberleri: Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu
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Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu

1 saat önce

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu, System.String[]

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.


Başkan Zorlu, Ermenek Belediyesi Turkuaz Mesire Alanında gerçekleşen programda Ermenek Belediyesi Kadın Meclisi Üyelerinin sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.


İlçede özellikle kadınlar için yapılabilecek faaliyetleri kadın meclis üyeleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunan Zorlu, "Bir milletin uygarlık seviyesi o milletin kadınlarının yaşam şartlarından anlaşılır." diyerek meclis üyelerine teşekkür etti.


Program Ermenek Barajında yapılan tekne turu ile son buldu.

Atilla Zorlu, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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