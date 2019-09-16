Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.



Başkan Zorlu, Ermenek Belediyesi Turkuaz Mesire Alanında gerçekleşen programda Ermenek Belediyesi Kadın Meclisi Üyelerinin sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.



İlçede özellikle kadınlar için yapılabilecek faaliyetleri kadın meclis üyeleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunan Zorlu, "Bir milletin uygarlık seviyesi o milletin kadınlarının yaşam şartlarından anlaşılır." diyerek meclis üyelerine teşekkür etti.



Program Ermenek Barajında yapılan tekne turu ile son buldu.