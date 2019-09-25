Son Dakika Haberleri: Başkan Zorlu mahalle toplantılarına devam ediyor
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Başkan Zorlu mahalle toplantılarına devam ediyor

1 saat önce

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, beraberinde birim amirleri ile birlikte Değirmenlik Mahallesi'nde mahalle sakiniyle bir araya geldi.

Başkan Zorlu mahalle toplantılarına devam ediyor, System.String[]

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, beraberinde birim amirleri ile birlikte Değirmenlik Mahallesi'nde mahalle sakiniyle bir araya geldi.


Değirmenlik Mahallesi sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Zorlu, mahallede sorunları yerinde tespit ederek, yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Seçim sürecinden sonra başlattıkları gezici başkanlık ofisi uygulamasının halkın ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde katkısının zamanla daha iyi fark edileceğini belirten Zorlu, bu tür faaliyetlerin mahalle muhtarları ile koordinasyonun devamlı surette süreceğini de sözlerine ekledi.

Atilla Zorlu, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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