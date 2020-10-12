Başkan Zorluoğlu, Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisini inceledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Zorluoğlu, DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, TİSKİ Genel Müdür Yardımcıları Muhammet Mazlum ve Yılmaz Görmüş, DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcıları Olcay Çubukcu ve Deniz Kenanoğlu ile teknik personelle şantiye binasında toplantı düzenleyerek yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı.

Trabzon için sağlıklı ve kesintisiz su temini bakımından oldukça önemli bir tesisin inşa edildiğini belirten Zorluoğlu, tesisin 2022 yılı Haziran ayında hizmete girmesini planladıklarını ifade etti.

Tesis inşaatının hızla sürdüğünü aktaran Zorluoğlu, "Yaklaşık 104 milyon lira bütçesi ve 200 bin metreküp günlük arıtma kapasitesi ile oldukça önemli bir yatırım olan tesisimiz hizmete girdiğinde Ortahisar ve Yomra ilçelerimizin 47 mahallesine menba kalitesinde su verilecek." dedi.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda 14'ü cazibeli, 33'ü terfili olmak üzere toplam 47 mahalleye içme suyu Esiroğlu Arıtma Tesisimizden, 90 rakımlı yerlere cazibeyle su verilirken, Akoluk Arıtma Tesisimiz ile birlikte bu yükseklik 200 metre seviyelerine çıkacak. Bu sayede Esiroğlu Arıtma Tesisinden düşük kottaki mahallelere yüksek enerji tüketen motor ve pompalar vasıtasıyla içme suyu temin edilen 33 mahalleye cazibe ile su akışı sağlanacaktır. İhtiyaç kalmayacak 23 adet terfi merkezimizi de devre dışı bırakıp enerji, pompa ve motor bakımı bakımından yıllık yaklaşık 8,5 milyon lira enerji tasarrufu sağlayacağız."

Akoluk Arıtma Tesisinin yanı sıra Esiroğlu Arıtma Tesisinin de çalışmaya devam edeceğini aktaran Zorluoğlu, "Böylelikle, tesislerden birinde sorun çıkması halinde şehrimizi susuz bırakmamak adına içme suyu arıtma tesislerimizi yedeklemiş olacağız. Su temini yaşanan kırsal mahallelerimize yönelik proje çalışmalarımız sürüyor. Ortahisar ilçemizin 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattını değişiyoruz. 18 ilçemizin 704 mahallesine sağlıklı ve sürekli su temin etmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadesini kullandı.