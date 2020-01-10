Başkan Zorluoğlu basın mensupları ile kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına yönelik kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahibi olduğu organizasyona, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan katıldı. Organizasyona gazete, TV ve internet sitelerinin imtiyaz sahipleri, üst düzey yöneticileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.



Basın mensupları adına söz alan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, "Yerel medyada çalışan gazetecilerin sorunlarını çözmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi için emek veriyoruz. Basın yayın organlarında çalışan tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum" dedi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sözlerine ablasını kaybeden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e başsağlığı dileklerini ileterek başladı. Başkan Zorluoğlu, Trabzon'un çok değerli basın mensuplarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Bugün hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü. İki meşakkatli ve çok zor meslek mensuplarının günü aynı tarihe denk geldi. Basın mensuplarının çok zor şartlar altında çok önemli kamu görevi yaptıklarının bilincinde olan bir idareciyim. Özgür ve çok sesli bir medya ortamını, şeffaf ve bilgi edinme hakkının bir teminatı olarak değerlendiriyorum. Doğru haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Basınımızın çalışmalarını bu değerlere bağlı kalarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bu mesleği icra eden siz basın mensuplarımızın gününü tebrik ediyor ailelerinizle birlikte sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum. Gazetecilerimiz kamuoyunu hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek adına yağmur çamur demeden çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Bugün dolayısı ile bir arada bulunmamız önemli. Teşrifleri için tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kahvaltının ardından basın mensupları ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi ve pasta kesildi. - TRABZON