Başkan Zorluoğlu, bir bölümü hizmete açılan Kanuni Bulvarı için teşekkür etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kanuni Bulvarı'nın Beşirli-Erdoğdu bölümünün hizmete girmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplam uzunluğu 28 kilometre olup Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon- Maçka yolu Gözalan mevkisinde son bulan Kanuni Bulvarı'nın Beşirli-Erdoğdu kısmının açılmasının, Trabzonlular tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.



Açılan güzergahla birlikte Yıldızlı Yonca Kavşağı ile Çatak 1 ve Çatak 2 kavşakları arasında kalan kesim için sahil yoluna alternatif bir güzergah oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Yine beraberinde Trabzon merkezinde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Beşirli, Karşıyaka, Erdoğdu, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkanı sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Zorluoğlu, Trabzon'a trafikte rahat nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nın önemli bir bölümünü hizmete açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz süreçte etkisini henüz anlayamasak da hayatımız normale döndüğünde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeleri kapsayan güzergah, trafikte rahatlamaya neden olacak. Trabzon için büyük öneme sahip böyle bir projeyi şehrimize kazandırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, yeni Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, milletvekillerimize, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Öte yandan Zorluoğlu'nun, açılan güzergahı kendi kullandığı araçla test ettiği belirtildi.