Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlattı

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, AK Parti Ortahisar
İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Zorluoğlu, İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiği ziyarette, hayata geçirmeye çalıştıkları projeler hakkında bilgi verdi. Fatih
Parkı'nın Ortahisar ilçe merkezinde bulunduğunu belirten Zorluoğlu, "3-4 milyonluk bir iş, inşallah eylül ayında burayı açıyoruz. Çok katlı otopark var, onu da 2020'nin mart sonu veya nisan başında hizmete açmayı hedefliyoruz. Cudibey Ortaokulu ve Öğretmenevinin inşaatı devam ediyor. Okulu 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz." dedi.
Zorluoğlu, yeni pazar projesinin henüz başlamadığını dile getirerek, "Ağustos sonu içini tamamen boşaltıp, daha modern bir pazarı şehrimize kazandıracağız." diye konuştu.
Belediye otobüslerinin bir bölümünün çok eski olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, 20 yeni otobüs alacaklarını, her yıl bu şekilde en az 20 otobüs alımını sürdüreceklerini aktardı.
Zorluoğlu, şehrin ışıklandırması noktasında sıkıntılar olduğunun altını çizerek, "İhale yaptık. ağustos sonu gibi Trabzon surları yeniden aydınlanmış olacak. Uzun Sokak ve Kahramanmaraş
Caddesi için de çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde orayı da tamamlamış olacağız. Meydan etrafındaki binaların görünümünü bambaşka bir hüviyete kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
Dolmuşların modernizasyonu noktasında da çalıştıklarını belirten Zorluoğlu, "Bu yıl içinde tamamlayacağız. Şoförler Cemiyeti ile müzakere halindeyiz. 729 dolmuşun tamamı yenilenecek, belki sayıları azalabilir." dedi.
Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinde yaklaşık 500 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi için 30 milyon liralık projenin ihale aşamasında olduğunu söyledi.
Başkan Zorluoğlu, şehre yeni otogar kazandırmak için yürütülen çalışmalar hakkında ise şunları kaydetti:
"Otogarla ilgili çalışmayı tamamladık. İki seçenek var, biri mevcut yerinde yapılması, ikincisi ise eski çimento fabrikasının yerinin alınarak oraya yapılması. Kutlugün'de bir yer ayrılmış ama oranın otogar için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Otobüslerin oraya çıkıp inmesi, yolcunun gidip gelmesi uygun değil. Değirmendere
'yi ulaşım merkezi olarak değerlendiriyoruz. Şahsi görüşüm, çimento fabrikasının bulunduğu alan üzerinde olması. Mevcudu yıkıp yapmak zor oluyor. Anlaşabilirsek orada, anlaşamazsak kendi yerinde yapmak istiyoruz. Trabzon'a yakışır bir otogar olmalı diye düşünüyorum."