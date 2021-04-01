Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu, mahalle esnafıyla da bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Altyapı çalışmalarını da denetleyen Başkan Zorluoğlu "Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına başlattığımız altyapı çalışmamızı hızla sürdürüyoruz. Çok kaliteli ve titiz bir çalışma yapılıyor. Bu kısım tamamlandığında esnafımız ve vatandaşımız artık yağmur yağdığında mağdur olmayacaklar. Görev süremiz içerisinde insanlarımızın kokudan, sinekten ve su baskınından şikayet etmeyeceği bir altyapıyı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Halihazırda Meydan bölgesi ile Çarşı, Beşirli, Konaklar, Kalkınma ve Pelitli Mahallesi olmak üzere 6 ayrı bölgede altyapı çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek, Meydan bölgemizi içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, fiber optik ve doğal gaz hatlarına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Çarşı Mahallesi esnafı ise, "Yapılan çalışmalar çok kaliteli görünüyor. Ekipleriniz sürekli olarak denetim gerçekleştiriyor. 50 yıldır kazma vurulmayan yerlere el attınız. Tüm bu çalışmalarınız nedeniyle sizlere yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Araçların gelişigüzel park etmesinden de dert yanan mahalle esnafı, Başkan Zorluoğlu'ndan çözüm talebinde bulundu.

Esnafı dinleyen Başkan Zorluoğlu, trafik sorununu mutlaka ele alacaklarını ve gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti. - TRABZON