Son Dakika Haberleri: Başkan Zorluoğlu: "Devletimiz imkânlarını Araklı için seferber etti"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Zorluoğlu: "Devletimiz imkânlarını Araklı için seferber etti"

15 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı'daki kriz merkezinde felaketi değerlendirdi.

Başkan Zorluoğlu:
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı'daki kriz merkezinde felaketi değerlendirdi.

Aşırı yağış sebebiyle meydana gelen doğal afet sonucu haber alınamayan 6 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Başkan Zorluoğlu, "Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Devletimiz ve hükümetimiz, imkanlarını seferber ederek, hem kayıplarımızın bulunması hem de sonrasında yaraların süratle sarılması için gerek bakanlarıyla gerek bizlerle olay yerinde süreci yönetmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ ekiplerinin de aralarında bulunduğu, Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize- Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan oluşan yaklaşık 300 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden bölge için yeni uyarı da yapılığını hatırlatan Başkan Zorluoğlu, hemşehrilerinden kuvvetli yağışlar sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, elim olay sonucu hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve Trabzon halkına başsağlığı dileklerini bildirerek, kayıp vatandaşların bulunması yönünde umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
yeşilyurt, murat zorluoğlu, trabzon, araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:39:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zorluoğlu: "Devletimiz imkânlarını Araklı için seferber etti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]