Başkan Zorluoğlu İçme Suyu Yatırımını İnceledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü eliyle, 18 ilçenin tamamına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla başlattığı hizmet atağına durmaksızın devam ediyor. Yıllardır özellikle kırsal nüfusun arttığı yaz aylarında ciddi şekilde su sıkıntısının baş gösterdiği Karakaya Grup Suyuna ek kaynak sağlamak adına başlanılan çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor.

32 MAHALLEYİ İLGİLENDİRİYOR

Karlık Mahallesi'nde yapımı devam eden 2000 m³ kapasiteli depo inşaatı alanında incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karakaya Grup İçme Suyunun Ortahisar, Akçaabat ve Maçka ilçelerine bağlı 32 mahalleyi kapsadığını belirten Başkan Zorluoğlu, bölgedeki içme suyu problemine bu çalışmayla birlikte son vereceklerini söyledi.

TEMMUZ AYINDA HATTA SU VERİLECEK

Çalışmanın temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Zorluoğlu, "Kireçhane ve Karlık depolarının terfi hattı ile beslenmesi sonucunda, yoğun şekilde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde karşılayacağız. Buradaki 2000 m³ kapasiteli içme suyu deposunun yanı sıra 1 adet terfi merkezi, isale hattı ve maslakların imalatlarını da tamamlamak üzereyiz. Kavakmeydan deposu ile Aktoprak deposu arasında olan tüm terfi hatları da iş kapsamında rehabilite edildi" dedi.

ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEMİ ÇÖZÜYORUZ

Oldukça önemli bir içme suyu problemi daha çözeceklerinin altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, "Kavakmeydan deposundan ilave olarak alınacak 50 lt/sn içme suyu Aktoprak deposuna aktarılacak, bu depodan da yapılacak 2 ayrı terfi hattı ile birlikte 20 lt/sn Kireçhane deposuna, 30 lt/sn Karlık deposuna basılacak. Her yaz ayında sorun yaşayan halkımızı inşallah bu sene rahat ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

MUHTAR: HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR

Karlık Mahalle Muhtarı Halim Demircioğlu, "Mahallemize gelecek olan şehir şebeke hattı ve depo inşaatı devam ediyor. Bu bölge için hayalimiz olan bir çalışma. 50 yıldır ne çektiğimizi mahalleliler çok iyi biliyor. Bu hizmetin sağlanmasında katkısı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na ve TİSKİ Genel Müdürü Sayın Ali Tekataş'a mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TARİH : 02. 06. 2021