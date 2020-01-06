Başkan Zorluoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Zorluoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Zorluoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Zorluoğlu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu ziyaret etti.

Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren Trabzon'da turizmin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Ayvazoğlu ile yapılması gerekenler noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Turizmin Trabzon için önemine vurgu yapan Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bu konuda çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Zorluoğlu, turizm sezonuna çok iyi şekilde hazırlanılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da turizm sezonunu Kızlar Manastırı'nın açılmasıyla başlatabiliriz. Akabinde zaten Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi'nin restorasyon çalışmaları mayıs ayının ortalarında tamamlanarak hizmete açılacak. Tarihten beri gelen bu iki önemli turizm destinasyonu, Trabzon'a bir hareket getirecektir. Bunun ötesinde bizim turizmi ve turisti çeşitlendirme noktasında atmamız gereken adımlar var."

Ayvazoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zorluoğlu'na turizme yönelik destekleri için teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Zorluoğlu, sanat galerisinde açılan 45. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi'ni gezerek bilgiler aldı.

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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