Başkan Zorluoğlu Köprübaşı'nın sorunlarını yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Zorluoğlu, bugün Köprübaşı ilçesine ekibi ile giderek sorunları yerinde tespit etti.



Başkan Zorluoğlu'nun Köprübaşı ziyaretinde, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Gün ve Gürcan Başar, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile ilgili daire başkanları da hazır bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ilk durağı Köprübaşı Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Ali Aydın, ilçelerine ziyareti nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkürlerini iletti. İlçe sorunları ile ilgili Zorluoğlu'nu bilgilendiren Başkan Aydın "İlçemizin önemli sorunları var. İnsanların özellikle yol konusunda çok talepleri var. Köprübaşı, yol ağı bakımından Trabzon'un en geri kalmış yerlerinden biri. 600 km yol ağımız var fakat hizmet etmek için personelimiz ve araç yetersiz durumda. Yine kanalizasyon sıkıntımız var. Desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Köprübaşı gözden ırak ama gönlümüze ırak değil"



"Köprübaşı gözden ırak ama gönlümüze ırak değil" diyen Zorluoğlu "El ele vererek güzel hizmetlere vesile olacağız. Seçim öncesinde de ilçemizi birkaç kez ziyaret ettim. Gerek muhtarların gerek meclis üyelerinin açıklamaları ile sorunlarınıza vakıfım. Köprübaşı'nın sorunlarını masaya yatırmak için belediyemizin ilgili yetkilileriyle tam kadro buradayız. Köprübaşı Sayın Adnan Kahveci, efsane Vali Recep Yazıcıoğlu başta olmak üzere geçmişte ve bugün memleketimize çok önemli insanlar yetiştiren bir yer. Bazı küçük ilçelerimiz hizmet bakımından biraz noksan kalmış. Hem doğuda hem batıda böyle ilçelerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. 2020 yılı programımızda Köprübaşı'nın hak ettiği hizmeti adaletli ve hakkaniyetli şekilde alacağını ifade etmek istiyorum. İnşallah 2020 ve sonrası Büyükşehir'i burada daha görünür kılacağız" şeklinde konuştu.



Başkan Zorluoğlu belediyenin ardından Köprübaşı Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Uğur Tutkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Belediye Başkanı Zorluoğlu ziyaret kapsamında Köprübaşı ilçesi mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yaklaşımından son derece memnun olduklarını belirten muhtarlar, Başkan Zorluoğlu ve belediye yetkililerinden gerekli desteği gördüklerini söyledi. Başkan Zorluoğlu ise "Biz sadece Ortahisar'a değil, 18 ilçenin tamamına hizmet etme kararlılığıyla seçildik. O bakımdan Köprübaşı ilçemize de 2020 ile devam eden yıllarda daha fazla kaynak aktarmak ve hizmet götürmek için çalışıyoruz. Geçmişte görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi biz daha iyisini yapmakla mükellefiz. Umarım belediye başkanlığımız döneminde halkımızın duasını alacak hizmetlere hep birlikte imza atarız. Bütün ekibimizle beraber siz değerli muhtarlarımızın hizmetindeyiz ve emrindeyiz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak Köprübaşı ilçemize hizmet anlamında damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.



Bazı muhtarların su sayaçları ile ilgili şikayetleri üzerine Başkan Zorluoğlu "Zamanında ben de Çaykara'da bulunan evime işlem yaptırdım ama yoğunluk nedeniyle bir türlü sayaçları taktıramadım. Şimdi TİSKİ bana da ihtarname gönderdi ve parayı istiyor. Ben de bu parayı ödeyeceğim. Bizim yönetim anlayışımız tam olarak böyle. Hangi konu olursa olsun halkımıza nasıl işlem yapılıyorsa, Başkana da diğer yetkililere de aynı işlem yapılacak" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, temaslarını ilçe esnafını ziyaret ederek noktaladı. - TRABZON